Жители Гренландии попросили Трампа купить остров

Ролик опубликован в Truth Social.

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой "жители Гренландии" просят иностранного бизнесмена и политика приобрести остров у властей Дании. Ранее сын Трампа Дональд Трамп-младший побывал в Гренландии. Это произошло на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для властей из Вашингтона получить контроль над островом.

Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа-младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами - скоро! Дональд Трамп, политик из США

В кадре показано, что люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Дональд Трамп купил Гренландию. Один мужчин выразил надежду на то, что в случае приобретения Вашингтоном на острове улучшится образование и здравоохранение.

Кремль наблюдает за развитием ситуации с притязаниями США на Канаду и Гренландию.

Фото и видео: Truth Social