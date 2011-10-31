Жители Гатчины задыхаются от вони мусорного оползня, сошедшего на полигоне Новый Свет

Жители Красного Села пишут, что также почувствовали вонь от оползня.

На мусорном полигоне в Новом Свете сошел оползень. Жители Гатчиноского района Ленобласти поделились фотографиями в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в соцсети "Вконтакте".

Автор поста написал: "сегодня можно было наблюдать уникальное природное явление - сход мусорника на полигоне Новый Свет. Ощутить последствия от схода мусорника сегодня мы не сможем, так как ветер в другую сторону".

В комментариях добавили, что запах все-таки дошел до них. Жители Красного Села пишут, что вонь слышна и в их городе.

Ранее у гаражей на улице Передовиков нашли схрон с боеприпасами времен войны. Всего было найдено 15 предметов.

Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село