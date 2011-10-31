  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Гатчины задыхаются от вони мусорного оползня, сошедшего на полигоне Новый Свет
Сегодня, 21:46
147
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Жители Гатчины задыхаются от вони мусорного оползня, сошедшего на полигоне Новый Свет

0 0

Жители Красного Села пишут, что также почувствовали вонь от оползня.

На мусорном полигоне в Новом Свете сошел оползень. Жители Гатчиноского района Ленобласти поделились фотографиями в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в соцсети "Вконтакте". 

Автор поста написал: "сегодня можно было наблюдать уникальное природное явление - сход мусорника на полигоне Новый Свет. Ощутить последствия от схода мусорника сегодня мы не сможем, так как ветер в другую сторону".

В комментариях добавили, что запах все-таки дошел до них. Жители Красного Села пишут, что вонь слышна и в их городе. 

Ранее у гаражей на улице Передовиков нашли схрон с боеприпасами времен войны. Всего было найдено 15 предметов.

Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: вонь, гатчина, красное село, мусорный оползень, новый свет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии