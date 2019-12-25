У гаражей на улице Передовиков нашли схрон с боеприпасами времен войны

Всего было найдено 15 предметов.

В схроне во время хозяйственных работ обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительные предметы лежали в грунте около одного из гаражных массивов на улице Передовиков. В общей сложности там лежало 15 штук ржавых боеприпасов. На них наткнулись рабочие, которые убирали территорию от мусора.

На месте работала группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии. Они определили, что рабочие нашли 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм и миномётную мину калибра 82 мм; а также несколько пустых корпусов снарядов. Все боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии.

Предметы увезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в посылке из России в США обнаружили останки древних млекопитающих.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО