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В посылке из России в США обнаружили останки древних млекопитающих

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Отправитель указал, что перевозит сувениры.

Таможенники Северо-Запада обнаружили в посылке из Россию в Латвию каски времен Великой Отечественной войны, армейскую буденовку, полевой рюкзак, немецкую пряжку, ручки и гранаты. Часть изделий маркирована нацистской символикой, сообщила пресс-служба СЗТУ.

Посылки задержали на таможенном посту "Бурачки" в Псковской области. 

Еще одна посылка должна была пройти транзитом через прибалтийское государство в США. В коробке лежали кости древних млекопитающих. Общий вес черепов и нижних челюстей составил 36 кг. Пока неизвестно, каким животным они принадлежали. Останки отправили на экспертизу. 

Выявить контрабанду культурных ценностей удалось при помощи инспекционно-досмотрового комплекса, внимание таможенников привлекли рентгеновские снимки двух посылок.

По документам в почтовых отправлениях должна была быть сувенирная продукция стоимостью 1 тыс. рублей. 

Товары изъяты, проводится расследование.

Видео: пресс-служба СЗТУ

Теги: амуниция, останки, посылка, таможня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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