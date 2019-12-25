Жители Девяткино спасли птенцов чибисов из разоренного гнезда

Жительница из Девяткино нашла более шести разоренных гнезд чибисов во время вечерней прогулки с собакой. Малышей направили в центр реабилитации "Сирин". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online".
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Фото: ВКонтакте / 9online
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