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Жители Девяткино спасли птенцов чибисов из разоренного гнезда
Сегодня, 14:49
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Жители Девяткино спасли птенцов чибисов из разоренного гнезда

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Малыши доставлены на реабилитацию в полуживом состоянии.

Жительница из Девяткино нашла более шести разоренных гнезд чибисов во время вечерней прогулки с собакой. Малышей направили в центр реабилитации "Сирин". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online".

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Фото: ВКонтакте / 9online

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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