Пожарные спасли утят в Светогорске

Птенцов вернули обеспокоенной утке.

Сотрудники пожарной части № 95 в городе Светогорске вытащили из канализационного люка нескольких утят. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Светогорск ВКонтакте".

За спасательной операцией со страхом наблюдала мама-утка. Как только она убедилась, что все птенцы оказались на свободе, семейка поспешно отправилась домой.

Подписчики поблагодарили мужчин за доброту и пожелали удачи в работе.

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Видео: ВКонтакте / enso_svetogorsk