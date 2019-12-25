Жители Центрального района возмущены уродливой дверью в Саперном переулке

Петербуржцы недовольны ремонтом фасада доходного дома.

Горожане с активной гражданской позицией рассказали в соцсети об уродливой двери, которую установили в ходе ремонта фасада доходного дома №4 в Саперном переулке.

Основным объемом работ жители остались довольны, однако вопросы все равно остались.

Нельзя найти оправдание утверждениям о том, что свежеустановленная дверь соответствует вообще-то не только архитектурному решению фасада, но и современным требованиям маломобильных групп населения, обладая шириной больше 0,9 м, а остекление якобы представляет опасность. Порадуемся, что сохранили фрамугу и коробку двери. Спасибо! Это ценный материал для воссоздания утраченных элементов в будущем. отметили в соцсети.

Оставшиеся вопросы волонтеры зададут "тем, кто должен по долгу службы сохранять облик нашего города, но не делает этого".