Жители Центрального района просят Беглова создать рекреационную зону

Сейчас между доходным домом Полежаева и Синопской набережной пустырь.

Петербуржцы, которые проживают в Центральном районе, отправили губернатору открытое письмо, где просят создать рекреационную зону на месте пустыря между доходным домом Полежаева и Синопской набережной.

Активисты отметили, что согласно плану территории, который был разработан еще в Советское время, на этом месте должна была быть прогулочная зона. На данный момент в самом сердце Северной столице территория ТГК-1 занимает огромную площадь пустыря. Власти хотели разместить там еще один корпус котельной, но горожане против.

Также жители района жалуются, что дом Полежаева "ходит ходуном" из-за грузовых машин, которые едут в ТГК-1. Поэтому петербуржцы просят создать на месте пустыря сквер или детскую площадку.

Ранее мы писали, что на Кирочной улице высадили 10 лип.

Фото: vk.com/mytndvor