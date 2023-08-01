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Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз"

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В правительстве Бурятии отметили, что вся гуманитарная помощь формируется по заявкам самих военных.

Жители Бурятии передали военным в зону спецоперации два УАЗа и один "Камаз". Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В опубликованном сообщении отмечается, что автомобили были отремонтированы предпринимателями и "неравнодушными земляками". "Камаз" отправят десантникам, один из УАЗов передадут танковой бригаде. Также в правительстве Бурятии отметили, что вся гуманитарная помощь формируется по заявкам самих военных.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла 77 законов по поддержке участников СВО.

Видео: Telegram / Правительство Бурятии

Теги: бурятия, камаз, спецоперация, транспорт, уаз
Категории: Лента новостей, Новости России,

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