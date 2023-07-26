Госдума приняла 77 законов по поддержке участников СВО

Володин подчеркнул, что за последние семь месяцев была выстроена единая система мер поддержки.

Госдума России приняла 77 законов по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Об этом заявил председатель Госдумы на последнем пленарном заседании весенней сессии.

По его словам, российские солдаты и офицеры проявляют мужество, рискуя своими жизнями. Володин подчеркнул, что за последние семь месяцев была выстроена единая система мер поддержки. Также спикер отметил, что Госдума создает возможности для роста и самореализации участников спецоперации, чтобы у них была возможность по возвращении с боевых действий внести вклад в развитие страны.

Ранее мы сообщали, что Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов.

Видео: Дума ТВ