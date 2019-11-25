Жители "Большой Охты" не поддержали строительства судебного квартала с ними по соседству

В августе 2020-го года реализация проекта была на этапе подготовки документации по планировке территории.

Жители муниципального округа "Большая Охта", в котором планируют построить судебный квартал, не одобряют планируемую застройку. Это показали результаты опроса, которые проводились среди местных жителей. Информация об этом появилась накануне в группе "Большая Охта для жителей" в "ВКонтакте".

В опросе приняли участие 3022 человека (33% жителей), из них 3002 человека не хотят строительства около гостиницы "Охтинская". Он проводился в период с 5 по 13 ноября 2020.

Да если всем эти грамотно распорядиться, это могло бы стать замечательным и притягательным местом для горожан и туристов! Подумайте - набережная, парк перед гостиницей, мыс и музей на нем, парк вдоль Охты и дальше в сторону Ладожской и Новочеркасской- это же классный единый комплекс скверов! И много еще чего можно придумать, чтобы насытить этот комплекс и сделать его притягательным и удобным людям! Нет, давайте все застроим домами для судей или их помощников, которые здесь и жить-то не будут.

написал в комментариях группы петербуржец.

Напомним, судебный квартал станет жилым комплексом для судей Верховного суда. Губернатор Александр Беглов заявил о том, что проект строительства на этом месте в Красногвардейском районе поддерживается на федеральном уровне. Против застройки также выступает депутат ЗакСа Надежда Тихонова.

Фото: vk.com/nadejdatikhonova