Жители Большой Охты и Полюстрово остались без электричества 25 октября

На улице не работают светофоры.

Сегодня, 25 октября, в Красногвардейском районе отключили свет. Жители остались без электричества из-за аварии на центральной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сейчас идут работы по устранению неисправности. На данный момент в Полюстрово и на Большой Охте не работают светофоры. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Добавим, что в этом месяце уже второй раз возникают проблемы с подачей электроэнергии в Красногвардейском районе.

Фото: Pxhere