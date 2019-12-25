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Жители Большой Охты и Полюстрово остались без электричества 25 октября
Сегодня, 13:20
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Жители Большой Охты и Полюстрово остались без электричества 25 октября

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На улице не работают светофоры.

Сегодня, 25 октября, в Красногвардейском районе отключили свет. Жители остались без  электричества из-за аварии  на центральной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сейчас идут работы по устранению неисправности. На данный момент в Полюстрово и на Большой Охте не работают светофоры. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Добавим, что в этом месяце уже второй раз возникают проблемы с подачей электроэнергии в Красногвардейском районе. 

Фото: Pxhere

Теги: большая охта, отключение электроэнергии, отключили свет, полюстрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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