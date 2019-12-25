В Красногвардейском и Калининском районах не было света из-за аварии на подстанции

Уже к ночи электричество подключили.

В пятницу, 14 октября, в двух районах Петербурга отключили свет. В Красногвардейском и Калининском районах из-за аварии на подстанции вырубили электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации одного из районов.

В Калининском районе без света остались жители домов на Замшиной улице, Лабораторном проспекте, Лабораторной улице, Кушелевской дороге, Кондратьевском проспекте, улице Федосеенко, проспекте Маршала Блюхера, Полюстровском проспекте.

В Красногвардейском районе электричества не было в домах на шоссе Революции, Большеохтинском проспекте, Большой Пороховской улице и проспекте Металлистов.

Уже к ночи свет подали. Аварию удалось устранить.

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