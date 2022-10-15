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Жители двух районов Петербурга проснулись в субботу без света
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Жители двух районов Петербурга проснулись в субботу без света

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Обесточенными оказались дома в Приморском и Выборгском районах.

На севере Санкт-Петербурга утром субботы, 19 октября, жители массово жалуются на отключение света. Без электричества остались часть Приморского и Выборгского районов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Жители, проживающие на улицах Парашютной, Комендантском проспекте, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов, отмечали, что слышали три сильных хлопка, после которых произошло полное отключение света, а крупный жилой комплекс "Юбилейный квартал" оказался полностью без электроэнергии.

Причиной отключения электричества в части домов Приморского и Выборгского районов стала авария на подстанции. В настоящий момент специалисты активно работают над устранением неисправности, и угроз для горожан нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге заключили под стражу няню, по вине которой погиб ребёнок.

Фото: Piter.TV

Теги: авария на подстанции, жители остались без света
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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