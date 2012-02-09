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Ломоносов остался без света из-за аварии
Сегодня, 22:20
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smirenny

Ломоносов остался без света из-за аварии

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Специалисты уже решают проблему.

Ломоносов остался без света вечером в пятницу, 10 июля. Горожане пожаловались на отсутствие электричества в одноименном порту и на Ораниенбаумском проспекте.

Районная администрация отметила, что света нет во всем Ломоносове. Причина заключается в аварии на подстанции, однако специалисты уже решают проблему.

С 20:28 часов вечера подачу электричества возобновили частично.

Ранее мы писали, что из-за надвигающихся ливней в городе будут дежурить 30 бригад "Водоканала".

Фото: pixabay

Теги: авария на подстанции, ломоносов остался без света
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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