Из-за надвигающихся ливней в городе будут дежурить 30 бригад "Водоканала"

В первой половине дня в субботу прогнозируют дожди разной интенсивности.

В субботу, 11 июля, в Петербурге и области прогнозируют дожди. Сообщается, что в городе будут дежурить 30 бригад "Водоканала".

"Водоканал" подготовил сети и ключевые объекты водоотведения к приему осадков. Так, в распоряжении предприятия – передвижные насосные установки для работы на проблемных адресах города. В случае, если в районах города начнутся подтопления, на дежурство выйдут дополнительные бригады.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает петербуржцев о ветре до 24 м/с и дожде с грозами.

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