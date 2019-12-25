Петербуржцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением дистанционно

Сообщить о проблеме можно на портале "Наш Санкт-Петербург".

Сразу после открытия отопительного сезона в городе на Неве портал "Наш Санкт-Петербург" открыл для жителей Северной столицы новые возможности. Теперь петербуржцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением, причём как на его отсутствие, так и на слишком горячие батареи. Соответствующие формы для заявок размещены на самом портале.

Жители Петербурга могут дистанционно обратиться к специалистам при помощи категорий дом/"Низкая температура на лестничной площадке", квартира/"Температура в помещении выше нормы" и квартира/"Низкая температура в отапливаемом помещении".

Также на портале приведена статистика, согласно которой за прошлый сезон в городе подали 47 117 сообщений по центральному отоплению, причем 1684 из них касались низкой температуры на лестничной площадке. На слишком жаркое отопление жаловались около 6 тыс. раз, а на низкую температуру – 39 476 тыс.

Кроме того, возможно сообщить о поломке батареи и протечке трубопровода. В этом помогут специалисты Центра обработки вызовов 004 или аварийные службы района.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге резко выросло число желающих работать удалённо.

Фото: Piter.TV