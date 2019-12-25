В Петербурге резко выросло число желающих работать удалённо

До конца 2022 года на дистанционный формат работы хотят перейти 43% жителей Северной столицы.

С начала осени рост интереса к вакансиям c пометкой "удалённая работа" в Северной столице заметно набрал обороты. Судя по исследованию аналитиков сервиса HH.ru, дистанционный формат сейчас предпочитают и сами работодатели.

Так, до конца 2023 года на удалёнку готовы перейти 43% петербуржцев, а за последние 2 недели в городе открыло свыше 2 тыс. подобных предложений от работодателей, что превысило летние показатели на 11%. Эксперты считают, что такая ситуация может продлиться ещё несколько месяцев. До начала 2023-его предложения об удаленной работе вырастут еще на 20%, считают эксперты.

В HH.ru уточнили, что 12% жителей Петербурга так и не вышли в офисы с начала пандемии. Ещё 9% работали дистанционно до 2020 года.

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Фото: Piter.TV