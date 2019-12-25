В Петербурге определили самые востребованные и самые непопулярные профессии

На данный момент в городе открыто свыше 70 тыс. вакансий.

На данный момент в Северной столице открыто свыше 70 тыс. вакансий. Аналитики сервиса HH.ru раскачали, какие из них считают самыми востребованными, а какие наоборот оказались в дефиците.

С наиболее часто размещаемыми вакансиями связаны 15 специальностей, в частности – менеджеры по продажам (8%), продавцы (7%), IT-специалисты, инженеры-конструкторы (по 4%), водители, бухгалтеры, повара, врачи, упаковщики, администраторы, слесари (по 2%). В конце списка – официанты, аналитики и менеджеры по закупкам.

В обратной ситуации оказались 6 профессий, к которым интерес работодателей в городе сейчас занижен. К ним относятся продавцы, кассиры, инженеры-проектировщики, повара, упаковщики и врачи.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые "сытые" профессии в Петербурге.

Фото: Piter.TV