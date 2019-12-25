Названы самые "сытые" профессии в Петербурге

Зарплату в размере 300 тыс. рублей предлагают плотнику-строителю.

Стало известно, какие профессии в сентябре 2022 года стали самыми высокооплачиваемыми в Петербурге. Рейтинг составили аналитики сервиса Работа.ру.

Зарплату в размере 300 тыс. рублей предлагают плотнику-строителю. Кандидату предстоит возводить архитектурные сооружения, заниматься остеклением объектов, монтажом деревянной обвязки и укладкой кровли.

Работодатели готовы ежемесячно платить водителям фуры до 270 тыс. рублей. Работники должны будут перевозить грузы по Ленобласти, а также вести документацию и содержать автомобиль в исправном состоянии.

На третьей строчке в списке оказалась профессия парикмахера-стилиста. За стрижку, окрашивание волос, укладки и уходовые процедуры начальники могут заплатить мастерам до 250 тыс. рублей.

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