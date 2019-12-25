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В Петербурге вырос спрос на учителей
Сегодня, 11:53
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В Петербурге вырос спрос на учителей

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Педагоги ищут работу с зарплатой не менее 60 тыс. рублей.

В начале учебного года в Петербурге два раза вырос спрос на педагогов. Больше всего вакансий предлагают частные  школы, студии, онлайн-центры. Они опубликовали 72% объявлений. Об этом сообщили в "Деловом Петербурге" со ссылкой на hh.ru.

Учителя тоже активно начали искать работу. Так, в августе работу искали в 1,5 раза больше кандидатов, чем в июне. 

Чаще всего опыт работы соискателей составляет от 3 до 6 лет. Петербургские учителя ищут работу с зарплатой не менее 60 тыс. рублей. А работодатели предлагают доход около 53 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: учителя Петербурга зарабатывают в два раза меньше московских коллег.

Фото: Piter.tv

Теги: вакансии, работа, спрос на учителей, сфера образования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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