Учителя Петербурга зарабатывают в два раза меньше московских коллег

Петербургские учителя получают в среднем 66 006 рублей.

В Петербурге зарплаты учителей в двое ниже, чем в Москве и на Чукотке. Петербургские учителя получают в среднем 66 006 рублей. Они не вошли даже в первую пятерку регионов по уровню зарплат. Об этом сообщили в Росстате на основании расчетов с января по март 2022 года, пишут "Невские новости".

Средняя сумма зарплат учителей Петербурга не учитывает надбавки за классное руководство, которое составляет 5 тыс. рублей. В Москве учителя получают — 116 440,2 рубля; Чукотский автономный округ —115 871,1 рубля; Ямало-Ненецкий автономный округ — 106 365,6 рубля; Сахалинская область — 98 563,5 рубля; Магаданская область — 94 765,6 рубля.

При этом работы у петербургских учителей ничуть не меньше, чем у коллег из рейтинга. Ежегодно в городе наблюдается рост числа первоклассников, а в некоторых школах из-за этого открывают сразу по 6–8 параллельных классов.

Фото: Piter.tv

