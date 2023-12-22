В Полюстрово ввели в эксплуатацию школу на 825 мест

Школа включает в себя учебные блоки для начальной, средней и старшей школы, а также мастерские для трудового обучения.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Полюстрово, на Чарушинской улице, дом 24, корпус 2, строение 1.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", школа включает в себя учебные блоки для начальной, средней и старшей школы, а также мастерские для трудового обучения. В школе оборудованы два бассейна. Также предусмотрены три спортивных зала. Для проведения культурных и школьных мероприятий есть актовый зал на 495 мест.

Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных групп населения. Лифты позволяют использовать их инвалидам на креслах-колясках.

На территории школы есть футбольное поле, две площадки для волейбола и баскетбола, сектор для прыжков в длину, 100-метровая беговая дорожка и полоса препятствий. В зоне отдыха оборудованы три площадки для отдыха и три игровые площадки для свободного времяпрепровождения.

В Петербурге к сентябрю за счет инвесторов откроются десять новых школ.

Фото: Госстройнадзор Петербурга