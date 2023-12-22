В Петербурге к сентябрю за счет инвесторов откроются десять новых школ

На внебюджетные средства до конца 2024 года будет построен 61 объект.

В Петербурге в 2024 году в рамках работы с инвесторами запланировано ввести 27 школ на 26 560 мест, в числе которых 5 школ на 4950 мест, строящихся по концессионным соглашениям.

Как отметил портал "Строительный Петербург", также застройщики возводят 28 детских садов на 6 265 мест, 5 из них встроенные и 1 совмещенный объект образования, рассчитанный на 230 школьников и 120 дошколят.

На данный момент уже сданы 1 школа на 825 мест, 7 детских садов на 1270 мест, 1 совмещенный объект образования и 1 встроенный объект здравоохранения.

На внебюджетные средства до конца 2024 года будет построен 61 объект, в том числе 4 кабинета врачей общей практики и поликлиника. Контроль за строительством социальных объектов на средства застройщиков осуществляет СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

К 1 сентября к открытию запланировано 10 школ на 7875 мест, 4 детских сада на 1110 мест и 1 совмещенный объект образования (речь идёт об объектах, построенных на внебюджетные деньги).

Школы в ЖК "Морская миля" и "Цветной город" откроются 1 сентября.

Фото: портал "Строительный Петербург"