Школы в ЖК "Морская миля" и "Цветной город" откроются 1 сентября

Каждая школа вмещает 825 детей.

В Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга, на территории ЖК "Морская миля" и "Цветной город" за счет внебюджетных средств построены две школы вместимостью 825 детей каждая. С 1 сентября 2024 года они откроют свои двери для учеников, рассказал портал "Строительный Петербург".

Оба учебных заведения рассчитаны на 33 класса, оснащены двумя бассейнами. В зданиях предусмотрены гардеробные, пищеблоки с обеденными залами, медкабинеты, актовые залы, спортивные залы, библиотеки, учебные классы, кружковые, мастерские и лаборатории.

На территории школ есть футбольное поле, комбинированная площадка для занятий волейболом и баскетболом, место для занятия легкоатлетическими видами спорта. Также предусмотрены зоны для игр и отдыха.

На прилегающей территории запроектированы парковочные места для маломобильных граждан. В школах будут вести видеонаблюдение, а внутрь нельзя будет попасть без электромагнитного ключа или разрешения охраны.

Ранее стало известно, что в Красном Селе построят школу с детским садом на 190 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"