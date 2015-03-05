Жители Архангельска вышли на акцию протеста против QR-кодов

В Архангельске прошел несанкционированный митинг против COVID-ограничений, в том числе QR-кодов. Об этом сообщили местные СМИ.
Десятки человек пришли на главную площадь, чтобы высказать свою точку зрения. Колонна митингующих направилась к зданию ГТРК "Поморье". В это время там шла "прямая линия" губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Митингующие потребовали его выйти к народу.
Рядом со зданием сразу появились силовики. Они начали задерживать протестующих. По данным "Эхо Севера", в автозаки попали активисты Владимир Когута и Сергей Антуфьев.
Ранее мы сообщили, что Минтранс продолжает работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте.
Видео: YouTube / sotavision
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