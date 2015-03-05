Жители Архангельска вышли на акцию протеста против QR-кодов

Митингующие потребовали губернатора выйти к народу.

В Архангельске прошел несанкционированный митинг против COVID-ограничений, в том числе QR-кодов. Об этом сообщили местные СМИ.

Десятки человек пришли на главную площадь, чтобы высказать свою точку зрения. Колонна митингующих направилась к зданию ГТРК "Поморье". В это время там шла "прямая линия" губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Митингующие потребовали его выйти к народу.

Рядом со зданием сразу появились силовики. Они начали задерживать протестующих. По данным "Эхо Севера", в автозаки попали активисты Владимир Когута и Сергей Антуфьев.

Ранее мы сообщили, что Минтранс продолжает работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте.

Видео: YouTube / sotavision