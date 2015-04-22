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Минтранс продолжает работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте
Сегодня, 9:57
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Минтранс продолжает работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте

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Инициативу уже обсудили с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

Минтранс РФ решил дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Министерство не стало дожидаться завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в I чтении. Инициативу уже обсудили с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона.

Минтранс РФ

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что закон о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах снимут с рассмотрения палаты. Несмотря на это, чиновники решили продолжать проработку законопроекта. В Госдуме считают, что необходимо взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые нужно решить в интересах пассажиров.

Ранее мы сообщили, что Володин пообещал жительнице Саратова поднять ее вопрос с QR-кодами на обсуждении.

Фото: Piter.TV

Теги: qr-код, минтранс, политика, транспорт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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