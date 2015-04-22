Минтранс продолжает работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте

Инициативу уже обсудили с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

Минтранс РФ решил дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Министерство не стало дожидаться завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в I чтении. Инициативу уже обсудили с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона. Минтранс РФ

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что закон о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах снимут с рассмотрения палаты. Несмотря на это, чиновники решили продолжать проработку законопроекта. В Госдуме считают, что необходимо взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые нужно решить в интересах пассажиров.

Ранее мы сообщили, что Володин пообещал жительнице Саратова поднять ее вопрос с QR-кодами на обсуждении.

Фото: Piter.TV