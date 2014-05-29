Володин пообещал жительнице Саратова поднять ее вопрос с QR-кодами на обсуждении

Горожанка отметила, что "лояльной сегрегации" граждан быть не может. По её мнению, невозможно создать законопроект, который будет "дискриминировать какую-то часть граждан и одновременно этого не делать".

Депутатом от Саратовской области стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В беседе с местной жительницей он пообещал ей, что озвучит её точку зрения по законопроектам о QR-кодах на обсуждениях в правительстве, которые состоятся на следующей неделе.

Напомним, что недавно Володин отправился в Саратов с рабочим визитом. Там к нему подошла жительница города. Она высказала свою точку зрения по поводу законопроекта о QR-кодах, отметив, что "лояльной сегрегации" граждан быть не может. По её мнению, невозможно создать законопроект, который будет "дискриминировать какую-то часть граждан и одновременно этого не делать". Володин сказал саратовчанке, что её точка зрения будет основной того диалога, который состоится.

Ранее мы сообщили, что Путин дал поручение проверить готовность введения системы QR-кодов в транспорте.

Видео: Telegram / URA.RU