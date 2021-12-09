Путин дал поручение проверить готовность введения системы QR-кодов в транспорте

Сначала отзывы на законопроекты должны предоставить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению. Только потом начнется подготовка к первому чтению.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение ввести QR-коды в транспорте. По его словам, в данной ситуации не обойтись без опрометчивых решений. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что прежде чем вводить систему QR-кодов в транспорте, необходимо все проверить. Это позволит избежать конфликтных ситуаций и не ущемлять права людей. С другой стороны, данное требование позволит обеспечить безопасность и здоровье тех граждан, которые прошли вакцинацию. Пока законопроект носит рамочный характер. Сначала его будут прорабатывать в регионах.

Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что сначала отзывы на законопроекты должны предоставить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению. Только потом начнется подготовка к первому чтению.

Ранее мы сообщили, что глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител.

Видео: kremlin.ru