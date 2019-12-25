Жители 47-ого региона дали имена суркам в Ленинградском зоопарке

Отныне малышей будут звать Кузьма и Ладога.

Сотрудники Ленинградского зоопарка в Петербурге подвели итоги конкурс по выбору имен двум маленьким суркам, родители которых – Ижорик и Августина - были подарены губернатором 47-ого региона. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Лучшие имена были выбраны жителями Ленобласти и непосредственно связаны с регионом. Так, мальчик получил имя в честь поселка Кузьмолово – Кузя, а девочку назвали Ладога в честь Ладожского озера.

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Фото: ВКонтакте / lenobl