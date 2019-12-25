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Рулонные облака заметили в небе над Лужским районом
Сегодня, 14:18
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lizapoluda

Рулонные облака заметили в небе над Лужским районом

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Как правило такие явления говорят о приближении грозы.

Во вторник, 28 июля, житель Лужского района Ленингадской области стал свидетелем редкого природного явления. Во время автопрогулки в поселке Оредеж мужчина заметил несколько облаков-рулонов, внешне напоминающих длинные тоннели. Фотографии опубликованы в ВК-сообществе "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы".

Отметим, что подобная форма облаков говорит о приближающемся штормовом предупреждении. Рулонные облака являются развновидностью шквалового ворота.

Ранее мы рассказали о том, что  в четверг в Ленобласти ожидаются сильные ливни и град.

Фото: ВКонтакте / fobosplanet

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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