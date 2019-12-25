Toyota насмерть сбила мужчину на трассе "Кола"

Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Вечером в четверг, 5 октября, на трассе "Кола" произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что на 23 км + 40 м магистрали 45-летний водитель, управляя принадлежащим ему Toyota Mark-2, двигался в сторону Мурманска и наехал на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода неизвестного мужчину.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Водитель в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, штрафы оплачены. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге самокатчик оказался под колёсами микроавтобуса на Хлопина.

Фото: Piter.TV