Самокатчик оказался под колёсами микроавтобуса на Хлопина

Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

В четверг, 5 октября, в Калининском районе случилась авария с электросамокатом: управлявший СИМ мужчина оказался под колёсами микроавтобуса Ford Transit. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сигнал об аварии поступил в 13:41. Она произошла на пересечении улицы Хлопина и Политехнической улицы. Машина двигалась в сторону площади Мужества и совершила столкновение с самокатом под управлением 18-летнего молодого человека.

Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Альберта Ушакова)