Жители 15 поселений Ломоносовского района приняли участие в акции "Земля Доблести"

Собранную с могил землю передали в собственность Музея Боевого братства.

В Ломоносовском районе подходит к концу патриотическая акция "Земля Доблести". Участники собрали землю с могил солдат времен Великой отечественной войны в 15 местных поселениях. Об этом сообщил 47channel.

Позже землю соберут в общую гильзу, которую планируют передать Музею Боевого братства в Кировском районе.

Отметим, что "Земля Доблести" началась еще в конце июля. Кроме того, участники акции совершают автопробег по региону, передавая землю в разные районы.

Финальное мероприятие в рамках акции пройдет на Красной Горке – там состоится траур по погибшим.

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Фото: 47channel