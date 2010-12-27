В конце лета некоторые регионы России промерзнут из-за циклона

Температура опустится ниже нуля даже в Московской области.

В последнюю неделю августа в некоторых регионах России существенно понизится температура воздуха. Отдельные города промерзнут до минус трех градусов из-за пришествия холодного циклона. Об этом сообщило издание "Экономика сегодня".

Холоднее всего будет в ночь с 28 на 29 августа. Заморозки ждут жителей Архангельской и Вологодской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и севера Поволжья. До минус двух градусов может похолодать даже в Московской области, тогда как в самой столице воздух прогреется до пяти-семи градусов.

При этом, уже 30 августа холода отпустят Москву, но зато усилят позиции во всех прочих перечисленных регионах. Туда лето вернется только в конце текущей недели.

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