МЧС: в среду Ленобласть окутает туман

Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 28 августа, в Ленинградской области ночью ожидается местами туман. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по области.

Как сообщают синоптики, ночью ветер будет дуть переменный 1-5 м/с, а днем днем южный, юго-западный до 3-8 м/с. В течении дня столбик термометра повысится до 25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет повышаться.

МЧС напоминает, что одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Петербуржцев помнят воздержаться от поездок. Если же возможности отложить поездку нет, то в таких необходимо снизить скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что гранитную улицу в Петербурге открыли после реконструкции.

Фото:pixabay