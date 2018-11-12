Гранитную улицу в Петербурге открыли после реконструкции

До Ладожского вокзала теперь можно будет добраться со стороны Новочеркасского проспекта.

Во вторник, 27 августа, на Гранитной улице от Новочеркасской улицы до переулка Уткина открыли рабочее движение. Как отметил вице-губернатор Эдуард Батанов, теперь улично-дорожная сеть Красногвардейского и Невского района будет дополнительно подключена к Ладожскому вокзалу.

Как рассказала пресс-служба Смольного, протяженность участка составляет 1,55 км. Жители районов смогу подъехать к Ладожскому вокзалу со стороны Новочеркасского проспекта на трамвае и автотранспорте. На трассе запустят автобус №46, который ранее ходил по этому маршруту.

Кроме ремонта дороги на Гранитной улице создали трамвайные пути, автобусные станции, переустроили инженерные сети, наружное освещение,

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Яндекс.Картах" отметили новые станции Фрунзенского радиуса.

Фото: gov.spb.ru