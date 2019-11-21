Жители дома на Суздальском проспекте не выспались из-за коммунальной аварии

Петербуржцев разбудила сирена и громкоговоритель.

Раннее утро 21 ноября было неспокойным для жителей начала Суздальского проспекта. В четвертом часу утра петербуржцы проснулись из-за сирены служебных машин и сообщений, передававшихся по громкоговорителю. Как выяснилось, в ночи у дома №3 прорвало трубу с горячей водой, к тому же, образовалась угроза обвала грунта, и специалисты ГУП "ТЭК СПб" по громкой связи просили автомобилистов убрать припаркованные в опасном месте машины.

В 3.40, по сообщениям "ТЭКа", дефект локализовали, в шесть утра бригада приступила к ремонту трубы. Потребители при этом не остались без тепла или горячей воды. Ремонт должен завершиться примерно через час.

Ранее мы рассказывали, что в Приморском районе Петербурга мерзнут жители 157 домов.

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