В Приморском районе Петербурга мерзнут жители 157 домов

У дома №24 по набережной Черной речки ремонтируют теплосеть.

В Приморском районе сегодня, 20 ноября, массово пожаловались на холодные квартиры жители 157 домов. Недовольства звучали в соцсетях. Как выяснилось, безжизненными батареи стали из-за ненадежной трубы, за ремонт которой взялись теплоэнергетики, пока ее не прорвало. Работами на месте занялся ГУП "ТЭК СПб" с полудня.

По информации предприятия, ремонт теплосети диаметром 500 мм идет недалеко от дома "24 по набережной Черной речки. Слабый участок трубы специалисты нашли во время планового обхода и немедленно решили исправить дефект, пока не наступили морозы.

Кутаться в теплую одежду и греться чаем петербуржцам придется около 20 часов с момента начала ремонта, но специалисты "ТЭКа" пообещали справиться пораньше. Горячая вода в дома при этом продолжит поступать – по резервной схеме. В 10 детских и лечебных учреждениях отопление сохранится, поскольку здания поставлены на проток.

А за вчерашний день в Петербурге прорвало трубы в двух местах.

Фото: Piter.TV