За день в Петербурге прорвало трубы в двух местах

Пострадавших не оказалось.

Вторник, 19 ноября, стал непростым для работников петербургской "Теплосети". В городе прорвало трубы с горячей водой в двух местах с небольшим перерывом во времени.

Сначала туман от горячего пара окутал Подъездной переулок у дома 11. Машинам было сложно передвигаться в мутной завесе, а чуть позже на месте прорыва провалился асфальт.

Второй прорыв теплотрассы произошел на углу Благодатной улицы, 43 и Московского проспекта, 182.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе "Теплосети", вытекание воды в обоих местах локализовали, аварийные бригады уже принялись за работы. Ремонт в переулке продлится целые сутки и не прекратится даже ночью. На Благодатной улице специалисты рассчитывают справиться за восемь часов.

Обошлось без пострадавших людей, а автомобилю, получившему незначительную "травму", предприятие выплатит компенсацию. В пресс-службе пояснили, что если автовладельцы заметили нанесенный тепловыми авариями ущерб на своих застрахованных машинах, они могут обратиться к "Теплосеть" за выплатой.

Видео: Борис Петров