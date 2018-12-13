Петербуржец едва не застрелил двух людей во время конфликта на Партизана Германа

Утром 21 мая в полицию Красносельского района поступило заявление от 24-летней девушки. Она рассказала, что возле дома №38 по улице Партизана Германа 30-летний мужчина едва не застрелил ее 25-летнего знакомого из пневматики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
По словам заявительницы, мужчина угрожал молодому человеку убийством и совершил несколько выстрелов из пистолета. В результате потерпевший был госпитализирован с огнестрельной раной в руке. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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