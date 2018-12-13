Неизвестные отобрали у курьера деньги и телефон в парадной дома на Ланском шоссе

Добычей злоумышленников стал рюкзак с 22800 рублями и мобильник.

В понедельник, 20 мая, в Приморском районе Петербурга произошло ограбление. В парадной дома №61 по Ланскому шоссе двое неизвестных напали на курьера и отобрали у него рюкзак с деньгами и телефоном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшей рассказал, что грабители применили к нему физическую силу. Добычей злоумышленников стали 22800 рублей и мобильник, принадлежащие фирме.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется расследование, грабителей ищут.

Ранее мы писали, что мошенники ограбили 71-летнего пенсионера на улице Крыленко.

Фото: Piter.TV