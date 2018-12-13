Мошенники ограбили 71-летнего пенсионера на улице Крыленко

Добычей грабителей стали 50 тысяч рублей.

В понедельник, 20 мая, в полицию Невского района обратился 71-летний пенсионер и заявил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, ограбление произошло в период с 10 до 13 часов 17 мая возле дома №5 по улице Крыленко. Заявитель, возвращаясь из банка, обнаружил под ногами пакет с деньгами. Прохожий предложил поделить находку, однако тут объявился хозяин. Он стал проверять сумку пенсионера, подозревая его в утаивании денег. Потерпевший снял с себя подозрения, предъявив банковский чек.

Вернувшись домой, 71-летний мужчина обнаружил пропажу 50 тысяч рублей и обратился в полицию. Стражи порядку ведут расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что незнакомец "из налоговой" ограбил ателье в Петербурге.

Фото: Piter.TV