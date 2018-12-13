Незнакомец "из налоговой" ограбил ателье в Петербурге

Аферист унес с собой 108 тысяч рублей.

Утром 30 апреля в Приморском районе Петербурга незнакомец ограбил ателье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Сотрудница мастерской рассказала, что к ним в офис на Приморском шоссе пришел незнакомец и представился сотрудником налоговой службы. Мужчина заявил, что ему необходимо изъять некоторые документы, а также опечатать коробку с выручкой.

После ухода незнакомца портные обнаружили пропажу денег из той самой коробки. Сумма ущерба составила 108 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка. Грабителя ищут.

Ранее мы писали, что неизвестные ограбили салон сотовой связи на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV