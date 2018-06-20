Неизвестные ограбили салон сотовой связи на проспекте Стачек

Грабители унесли с собой девять смартфонов.

В четверг, 25 апреля, в Кировском районе Петербурга произошло ограбление салона сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Неизвестные отжали металлическую дверь магазина на проспекте Стачек, 90. Они взломали сейф и украли оттуда девять смартфонов на сумму, превышающую 660 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки.

Фото: Piter.TV