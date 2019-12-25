Из салона связи на Ленинском проспекте украли более полусотни смартфонов

В настоящий момент устанавливается сумма ущерба.

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга разыскивают группу мужчин, ограбивших салон сотовой связи на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 20 апреля. В подсобное помещение салона ворвалась группа мужчин и похитила из металлического ящика 55 смартфонов.

В настоящий момент устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге грабителей курьеров подозревают в еще одном нападении.

Фото: Piter.TV