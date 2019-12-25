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Из салона связи на Ленинском проспекте украли более полусотни смартфонов
Сегодня, 9:51
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Alena_Zinovieva

Из салона связи на Ленинском проспекте украли более полусотни смартфонов

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В настоящий момент устанавливается сумма ущерба.

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга разыскивают группу мужчин, ограбивших салон сотовой связи на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 20 апреля. В подсобное помещение салона ворвалась группа мужчин и похитила из металлического ящика 55 смартфонов.

В настоящий момент устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге грабителей курьеров подозревают в еще одном нападении.

Фото: Piter.TV

Теги: кража смартфонов, ограбление, ограбление салона связи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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