За сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки

Общая сумма ущерба составила 4 млн рублей.

В четверг, 25 апреля, в Петербурге угнали сразу три дорогих иномарки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В 9 часов утра в полицию Приморского района обратился 51-летний мужчина и заявил о краже автомобиля марки Jeep Grand Cherokee. Машина была припаркована в подземном паркинге, расположенном в доме №63/2 по проспекту Королева. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В тот же день в полицию Калининского района пришла 59-летняя женщина с заявлением об угоне Nissan Qashqai стоимостью 1,36 млн рублей. Авто находилось возле дома №14/2 по проспекту Непокоренных.

Третьим пострадавшим оказался 48-летний житель Пушкинского района. У него угнали Toyota Highlander за 1,1 млн рублей. Иномарка была припаркована возле дома №14/1 по Анциферовской улице.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Угонщиков и машины ищут.

Ранее мы писали, что петербурженка помогла отыскать похищенный грузовик с табаком, кофе и чаем.

Видео: YouTube