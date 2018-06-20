Петербурженка помогла отыскать похищенный грузовик с табаком, кофе и чаем

Стоимость угнанного автомобиля составляет 1 миллион рублей. В нем была продукция на 1,5 миллиона рублей.

Благодаря активной гражданской позиции петербурженки полиции удалось оперативно задержать похитителей Газели с товарами в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным МВД, в среду, 24 апреля, в период с 9:20 до 9:30 от дома №14 по Российскому проспекту угнали автомобиль "Газель Некст" стоимостью 1 миллион рублей, принадлежащего коммерческой фирме. В автомашине находились товары на общую сумму около 1,5 миллиона рублей (коробки с табачными изделиями, энергетическими напитками, кофе, батарейки, чай). Все эти товары должны были привезти в сетевой магазин.

Через некоторое время в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на улице Ворошилова какие-то люди в спешке перекладывают коробки из грузовой машины в легковую. Сотрудники полиции нашли по указанному адресу Газель, в яме с мусором были коробки от табака. Звонившая петербурженка сообщила марку и номер легкового автомобиля, на котором увезли товары.

Через час на Ириновском проспекте автомобиль "Лада Приора" был задержан, в нем находились граждане одной из закавказских республик, 23 и 36 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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