В Усть-Ижоре у бизнесмена украли три иконы и немецкий аккордеон

Местный житель рассказал, что его дом ограбили.

В Колпинском районе Петербурга предприниматель лишился трех дорогостоящих икон и баяна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным полиции, в дом бизнесмена в Усть-Ижоре проникли воры. По предварительной версии злоумышленники попали внутрь помещения через отжатый стеклопакет.

Потерпевший сообщил оперативникам о краже старинных предметов. Он отметил, что преступление могло быть совершено в период с 15 по 20 апреля. Кроме икон и старинного аккордеона владелец лишился лампады XIX века, электропилы и электродрели. Общая сумма ущерба оценена в 110 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Фото: Piter.tv