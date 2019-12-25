Жителей девяти районов Петербурга временно оставят без горячей воды

Испытания на теплосетях будут длиться 10 дней.

Перенесенные из-за коронавируса испытания теплосетей ГУП "ТЭК СПб" проведет с 12 по 22 октября. Они затронут девять районов Петербурга и один район Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания проводятся раз в пять лет. Они были запланированы на весну 2020, однако жителей решили не оставлять без горячей воды в период самоизоляции.

Всего будет проведено 20 температурных испытаний в Приморском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Петроградском, Кронштадтском, Московском, Колпинском и Гатчинском районах. В зону тестирования попадут почти 1000 многоквартирных домов.

Температуру в тепломагистрали увеличат до отметки в 110 градусов по Цельсию. Специалистам необходимо удостовериться, что трубопроводы находятся в надлежащем состоянии и готовы к работе в условиях максимальных нагрузок в текущем отопительном сезоне.

Конкретные адреса можно узнать на сайте "ТЭК" в разделе "Оперативная информация". Горожанам рекомендуют не оставлять автомобили в зоне испытаний.

Ранее "ТЭК" объяснил, что делать, если дома включили батареи и стало жарко.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"